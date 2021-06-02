02.06.2021 (14:00)

Снайперы и гранатометчики общевойсковой армии ЗВО приступили к занятиям в рамках профессиональных сборов на полигонах дислокации войск

В день начала нового летнего периода обучения снайперы и гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа приступили к занятиям в рамках профессиональных сборов на полигонах дислокации войск на территориях Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской областей.

В течение месяца военнослужащие будут проходить комплексную подготовку, итогом которой станет выполнение упражнений контрольных стрельб. В рамках комплексной подготовки военнослужащие будут работать в условиях ограниченного времени, в течение которого должны произвести разведку цели и определить расстояние до неё, просчитать все поправки на внешние условия и первым выстрелом поразить мишени в уязвимые места боевой техники - места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим.

На сборах будет задействован полный арсенал вооружения: снайперские винтовки СВД, реактивные гранатомёты РПГ-7 и автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17, направленных против живой силы противника.

Всего к сборам привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.

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