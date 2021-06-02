02.06.2021 (13:45)
В Подмосковье на базе мотострелкового полка Таманской дивизии появился филиал парка «Патриот»
В Московской области на базе мотострелкового полка Таманской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа открылся филиал парка «Патриот».
Филиал военно-патриотического парка будет доступен для военнослужащих и членов их семей, воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также других молодежных военно-патриотических организаций.
«Главная задача создания филиалов парка «Патриот» – это воспитание уважения к славным традициям Вооруженных Сил и Отечества, формирование привлекательного образа военной службы, развитие чувства патриотизма», – сказал заместитель командующего танковым объединением во военно-политической работе полковник Владимир Румянцев.
На территории парка теперь будут проводиться выставки современных образцов вооружения, военно-исторической фортификации и исторической техники.
«В данном парке только в текущем году планируется провести свыше 15 мероприятий военно-патриотической направленности, а также культурно-досуговые мероприятий и спортивные состязания», – дополнил полковник Владимир Румянцев.