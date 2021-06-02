02.06.2021 (13:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали праздник в Международный день защиты детей
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Международный день защиты детей организовали детский праздник и открыли летний спортивно-оздоровительный комплекс.
После церемонии открытия комплекса были организованы праздничный концерт и раздача угощений.
Спортивная часть праздника прошла на футбольном поле, где дети состязались в различных эстафетах. В течение дня на территории комплекса функционировали развлекательные места, где можно было пострелять из лука, поиграть в дартс и бадминтон, принять участие в спортивно-логической игре.
По завершении праздника отличившимся детям в спортивных и культурных мероприятиях вручили подарки и грамоты.
Новости по теме:
Оркестр Военной академии РХБ защиты выступил в парке Костромы с концертной программой, посвященной Дню защиты детей
В Мурманском Нахимовском училище прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Северного флота, Дню защиты детей и началу учебной практики нахимовцев
В воинских частях и соединениях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начался новый летний учебный период
Метки: