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02.06.2021 (13:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали праздник в Международный день защиты детей

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Международный день защиты детей организовали детский праздник и открыли летний спортивно-оздоровительный комплекс.

После церемонии открытия комплекса были организованы праздничный концерт и раздача угощений.

Спортивная часть праздника прошла на футбольном поле, где дети состязались в различных эстафетах. В течение дня на территории комплекса функционировали развлекательные места, где можно было пострелять из лука, поиграть в дартс и бадминтон, принять участие в спортивно-логической игре.

По завершении праздника отличившимся детям в спортивных и культурных мероприятиях вручили подарки и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Приднестровье
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