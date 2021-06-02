02.06.2021 (13:15)

Специалисты МТО Западного военного округа наведут семь мостов через реки в Тульской области

Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковником Александром Журавлёвым в соответствии с обращением руководства Тульской области принято решение об оказании помощи в возведении на территории региона семи мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населёнными пунктами.

В ходе тактико-специальных учений военнослужащие бригады материально-технического обеспечения наведут мостовые переходы протяжённостью от 24 до 60 м через реки Веневка, Рудица, Уперта, Чернь и Плава в Богородицком, Веневском, Чернском, Щекинском и Плавском районах Тульской области. Суммарная длина всех семи мостов – 252 метра.

В настоящее время подразделения, привлекаемые к учениям, совершили марши из Московской и Нижегородской областей в назначенные районы и осуществили доставку комплектов мостов из прокатных балок. Первый мост будет сдан в середине июня.

К учениям привлечено 70 военнослужащих, свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Возведенные и переданные местным жителям временные автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов и сократят расстояние до социальных учреждений.

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