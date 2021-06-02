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02.06.2021 (13:00)

В Екатеринбурге состоится чемпионат ЦВО по самбо

В Екатеринбурге 3 июня состоится чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по самбо. В состязаниях примут участие 15 сборных команд, представляющих объединения, соединения и части военного округа из регионов Урала, Сибири и Поволжья, а также российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.

Соревнования пройдут в нескольких весовых категориях по круговой системе, всего в них примут участие более 100 военнослужащих. Финальные схватки состоятся также 3 июня, команды-победители будут награждены кубками, ценными подарками и памятными призами. По итогам чемпионата будет сформирована команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ по самбо.

Начало соревнований – 10.00 3 июня 2021 г. Место проведения: спортивный комплекс (г.Екатеринбург, ул. Симферопольская, д.1, 32 военный городок).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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