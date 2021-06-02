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02.06.2021 (12:45)

В рамках нового учебного периода прошло первое в Республике Тыва тактическое учение

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Военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в республике Тыва, приняли участие в первом тактическом учении нового учебного периода. Они отработали действия по отражению нападения на военные объекты.

По замыслу учения противник попытался проникнуть на территорию военных объектов для того, чтобы захватить оружие и технику. В зону проникновения на бронеавтомобилях «Тигр» отправились военнослужащие ротно-тактической группы. Мотострелки заблокировали условное незаконное вооруженное формирование и атакой с ходу уничтожили его из пулеметов и автоматов.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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