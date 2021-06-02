02.06.2021 (12:30)

На конкурсе «Армейский запас» военнослужащие выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе «Армейский запас» военнослужащие выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий

В Саратовской области на всеармейском этапе конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021» военные повара выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий.

На учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» пекари, представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ, на полевых средствах хлебопечения выпекали хлеб, различные пироги, пончики, булочки, рогалики, круасаны, косички, конверты и другие виды хлебобулочных изделий.

Для приготовления личному составу было выделено одинаковое количество продуктов - пшеничная мука высшего сорта по 10 кг каждой команде, соль, сахар, яблоки, джем, повидло, яйца куриные, масло растительное и коровье, сыр, творог, молоко, изюм, лимон, курага, рыба, картофель, лук, грецкие орехи, дрожжи, ванилин, корица, кунжут, какао и шоколад.

Для оценки качества приготовленных блюд работала комиссия, которая оценивала, как органолептические свойства продуктов - вкус, цвет, запах, так и эстетический вид - внешнее оформление.

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