02.06.2021 (12:15)

Участники акции «Сплав Победы» прибыли в город воинской доблести – Белую Калитву

Военные инженеры понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО), совершающие переход по внутренним водным путям в рамках патриотической акции «Сплав Победы», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, прибыли в город воинской доблести – Белую Калитву.

Демонстрация паромов начнется в 10:00 в парке культуры и отдыха им. Маяковского. На слиянии рек Северский Донец и Калитва инженеры ЮВО представят выставку современных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, местом для экскурсии станут два парома, один из которых оборудован для проживания военнослужащих в период сплава по водным путям Ростовской и Волгоградской областей, а на втором пароме представлены образцы инженерного снаряжения, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин и др.

В мероприятии примут участие представители командования ЮВО, органов местного самоуправления, городского совета ветеранов, юнармейцы, студенты, жители Белокалитвенского района.

Художественные коллективы и артисты города исполнят казачьи танцы и попурри песен военных лет, а ведущие расскажут о значимых исторических событиях Великой Отечественной войны, в которых отличились инженерные подразделения Красной армии.

Свою профессиональную выучку гостям мероприятия продемонстрируют современные инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО.

Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечит оркестр соединения.

В путь по рекам Ростовской и Волгоградской области военные инженеры ЮВО отправились из Каменск-Шахтинского. Старт сплаву был дан 1 июня.

Далее инженеры ЮВО сделают остановки в городах Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в Пятиморске и Волжский Волгоградской области.

Завершится «Сплав Победы» в Волгоградском водохранилище, где инженерные подразделения трех военных округов – Западного, Центрального и Южного встретятся 22 июня и примут участие в военно-исторической реконструкции переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

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