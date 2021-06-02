02.06.2021 (11:45)

Расчеты ОТРК «Искандер» ЮВО на Кубани приступили к боевой подготовке в полевых условиях

В ракетной бригаде Южного военного округа (ЮВО), оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», начались полевые занятия на специализированном полигоне в Краснодарском крае.

Боевые расчеты отрабатывают нанесение ракетных ударов без фактического пуска ракет по различным целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции условного противника, находящиеся на удалении в сотни километров.

Выполнение учебных задач осуществляется как с подготовленных стартовых позиций, так и при развертывании с марша.

Ранее ракетчики отработали комплекс мероприятий по подготовке и выводу техники из парка в условиях полной светомаскировки и радиомолчания, совершили марш по пересеченной местности в обход автомобильных дорог общего пользования, выполнили загрузку ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин, топогеодезическую привязку позиций.

В полевых занятиях принимают участие около 200 военнослужащих ракетного соединения ЮВО, задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники.

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