02.06.2021 (11:45)
Расчеты ОТРК «Искандер» ЮВО на Кубани приступили к боевой подготовке в полевых условиях
В ракетной бригаде Южного военного округа (ЮВО), оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», начались полевые занятия на специализированном полигоне в Краснодарском крае.
Боевые расчеты отрабатывают нанесение ракетных ударов без фактического пуска ракет по различным целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции условного противника, находящиеся на удалении в сотни километров.
Выполнение учебных задач осуществляется как с подготовленных стартовых позиций, так и при развертывании с марша.
Ранее ракетчики отработали комплекс мероприятий по подготовке и выводу техники из парка в условиях полной светомаскировки и радиомолчания, совершили марш по пересеченной местности в обход автомобильных дорог общего пользования, выполнили загрузку ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин, топогеодезическую привязку позиций.
В полевых занятиях принимают участие около 200 военнослужащих ракетного соединения ЮВО, задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники.