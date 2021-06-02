02.06.2021 (11:30)

Военные комиссариаты ЮВО направили в войска более 6 тыс. новобранцев

За два месяца весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО), в войска отправлено более 6 тыс. человек.

Молодые люди прибывают к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей и врачи, организующие медицинское обеспечение на всём пути следования. Транспорт, на котором передвигаются призывники к месту службы, проходит полную дезинфекционную обработку специалистами войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Перед отправкой в войска призывники обеспечиваются вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, индивидуальными рационами питания.

Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и более 36 тыс. тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Всего в ходе весеннего призыва военными комиссариатами регионов, расположенных на территории ЮВО, будет призвано более 25 тыс. человек. Соединения и воинские части ЮВО пополнят около 12 тыс. новобранцев, из них более 1,5 тыс. будут проходить военную службу на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а более 2 тыс. – в авиационных частях ЮВО.

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