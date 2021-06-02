02.06.2021 (11:15)

В ЮВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В Южном военном округе (ЮВО) проведена плановая проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Подразделения были переброшены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность в сложных условиях выполнять задачи по тушению пожаров, наведению мостовых переправ, а также по обеспечению доставки питьевой воды в удаленные районы.

Спасательные команды уложились в нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, с военнослужащими проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении инженерной разведки районов с возможной ЧС, эвакуации людей и оказанию им медицинской помощи при паводках и наводнениях.

Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в республиках Армения, Южная Осетия и Абхазия создано более 50 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общей численностью более 4 тыс. человек.

Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа.

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