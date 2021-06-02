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02.06.2021 (11:00)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО новобранцы приступили к первому этапу обучения

Военнослужащие весеннего призыва 2021 года, призванные в подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области, приступили к обучению по программе общевойсковой подготовки.

С ними будет проведен комплекс занятий по военно-политической подготовке, основам медицинской подготовки, воинским уставам, также они изучат распорядок дня части, общие обязанности военнослужащих, истории и традиции Вооруженных Сил и своего соединения.

Кроме того, все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники.

Все группы молодого пополнения, прибывающего в соединения и воинские части ЮВО, направляются на карантин в специальные расположения, где организованы комфортные условия для быта и начальной военной подготовки военнослужащих.

В ходе весеннего призыва военными комиссариатами, дислоцированными в зоне ответственности ЮВО, спланировано призвать на военную службу более 25 тыс. новобранцев. Мероприятия призыва выполняются при строгом соблюдении противоэпидемических требований, направленных на исключение распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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