02.06.2021 (10:45)

Первыми занятиями встретили десантники из Иваново начавшийся летний период боевой учебы

В соединениях и воинских частях Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прошли торжественные митинги с участием представителей командования дивизии и личного состава, посвященные началу летнего учебного периода в Вооруженных Силах России и Воздушно-десантных войсках.

В летнем учебном периоде ожидается насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять боевая подготовка личного состава, которая будет проходить на полигонах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Основной упор подготовки личного состава будет акцентирован на качественной одиночной подготовке военнослужащих, с последовательным совершенствованием подготовки гвардейцев-десантников в составе отделений, расчетов, экипажей, подразделений, воинских частей и соединения в целом.

В своём выступлении перед личным составом Ивановского парашютно-десантного полка командир соединения гвардии полковник Виктор Гуназа подвёл итог за первое полугодие отметив, что «личный состав всего полка уверено выполнял все поставленные задачи вышестоящего командования и занял в масштабах ВДВ третье место среди парашютно-десантных полков, первое место занял Костромской парашютно-десантный полк».

«Так что наше прославленное соединение, – сказал Виктор Гуназа, – находится на лидирующих позициях, и в летнем периоде обучения задача не понизить планку, а только улучшить и закрепить позиции соединения в Воздушно-десантных войсках».

Каждый механик-водитель гвардейского соединения ВДВ проехал более 130 километров, а водители колёсной техники порядка 200 километров, получив колоссальный опыт в практическом вождении вверенной им техники. Соединением было спланированно и выполнено около 15 тыс. прыжков из различных типов самолётов. В ходе проведения учений различного уровня было десантировано более 80 объектов.



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