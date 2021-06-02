02.06.2021 (10:30)
Подразделения 12-го Главного управления Минобороны России приступили к новому периоду обучения
В соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России прошли торжественные митинги, посвященные началу нового периода обучения.
Одними из первых торжественные мероприятия проведены в Приморском крае, в Уссурийской зональной лаборатории Службы специального контроля.
В ходе мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим по контракту на должностях солдат и сержантов вручены ведомственные награды и грамоты. Кроме того, за высокий профессионализм и усердие при выполнении задач по мониторингу ядерной и геофизической обстановки в мире, отдельные военнослужащие назначены на вышестоящие должности с присвоением очередных воинских званий.