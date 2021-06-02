02.06.2021 (10:15)

Оркестр Военной академии РХБ защиты выступил в парке Костромы с концертной программой, посвященной Дню защиты детей

В День защиты детей духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступил в парке отдыха «Берендеевка» города Костромы.

Концертную программу открыл марш на темы мультипликационного фильма «Бременские музыканты» композитора Геннадия Гладкова. Для юных слушателей военные музыканты под управлением военного дирижера, заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна исполнили оркестровые миниатюры Владимира Шаинского, Даниила Браславского, Витторио Монти, Раймонда Паулса, Никиты Аккуратова.

В сопровождении оркестра выступили солисты Федор Гладков (саксофон-альт) и Игорь Демин (гармонь). Программа завершилась попурри на темы песен 1990-х годов.

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