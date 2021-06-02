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02.06.2021 (10:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении стартовал конкурс среди специалистов радиоэлектронной борьбы ВДВ «Электронный рубеж-2021»

В Краснодарском крае на полигоне Раевский Новороссийского десантно-штурмового горного соединения стартовал первый этап конкурса по полевой выучке среди офицеров и экипажей (расчетов) подразделений РЭБ Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж-2021».

Для участия в конкурсе прибыли лучшие представители подразделений из всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

Всего в конкурсе принимает участие более 80 военнослужащих.

На первом этапе конкурсы был оценен уровень теоретических знаний, проведены стрельба из автомата Калашникова АК-12, также в ходе первого этапа участники конкурса сдали нормативы по физической подготовке по трем упражнениям в зависимости от возрастной категории: бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10 по 10, 1 и 3 километра, подтягивание на перекладине и выход силой.

Во втором этапе военнослужащие отработают нормативы по тактико-специальной и тактической подготовке, сдадут нормативы по радиационной-биологической и химической защите.

По итогам проведения конкурса сформированная команда представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском этапе конкурса среди специалистов РЭБ «Электронный рубеж-2021».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Конкурсы , Войска РЭБ
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