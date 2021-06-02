02.06.2021 (09:45)

Занятия с расчётами минно-розыскной службы проведены в инженерных подразделениях Черноморского флота

В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота, проведены занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.

В ходе проведения практических занятий военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки» и освоили различные методики работы и навыки ухода за своими питомцами.

Обучение с кинологами были проведены на специальной тренировочной полосе. Личный состав вместе с собаками отработал комплекс учебных занятий по дрессировке с преодолением полосы препятствий, поиску замаскированных мин и обнаружению взрывчатых веществ в различных предметах.

Также военнослужащие изучают основные требования безопасности в ходе проведения инженерной разведки местности, порядок действий при обнаружении собакой взрывоопасных предметов и дальнейшем их обезвреживании.

В свою очередь каждая собака продемонстрировала свои навыки на местности в определении различных взрывчатых веществ — дымного и бездымного черного пороха, аммонита, тротила, тола и пластита, спрятанных в различных предметах.

В настоящее время в составе инженерного подразделения ЧФ проходят службу порядка 10 собак, различных пород: немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки, хорошо зарекомендовавшие себя при проведении минно-розыскных работ.

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