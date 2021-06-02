02.06.2021 (09:30)

На Черноморском флоте впервые проходит новый конкурс по уровню морской выучки среди экипажей кораблей

В Севастополе проводится новый межфлотский конкурс «Морской Бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений.

Конкурс учрежден в Военно-Морском Флоте 2021 году и проводится впервые, его целью является выявление сильнейших по морской выучке.

На Черноморском флоте состязания пройдут среди шести команд сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, а также из курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова.

Соревнования будут проходить на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более 8 метров. В ходе конкурса участники должны продемонстрировать навыки вождения и маневрирования на БЛ в заданной акватории.

На этапе «Водная стихия» определят лучших в точности маневрирования по заданному маршруту, отмеченному специальными буями, а также в прохождение отрезка маршрута на вёслах, поиске человека, терпящего бедствие на воде.

На этапе «Морской бросок» моряки будут соревноваться в стрельбе по мишеням на ходу скоростной лодки, а также в высадке группы с БЛ на борт стоящего на якоре корабля.

Финал межфлотского конкурса «Морской Бриз» пройдёт в акватории Севастопольской бухты с 12 по 14 июня 2021 года.

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