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02.06.2021 (09:15)

Военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО приступили к возведению второй дамбы в Хакасии для защиты от паводка

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к возведению второй водозащитной дамбы Республики Хакасия для защиты от паводка.

Военные железнодорожники, завершив работы в городе Абаза, совершили марш на расстояние около 100 километров на новое место в село Аскиз и приступили к возведению защитной дамбы на левом берегу одноименной реки. Военнослужащие при помощи специальной техники возвели защитную дамбу длиной около 300 метров и шириной около 4 метров, использовали при этом более двух тысяч кубометров скального грунта.

В ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Железнодорожные войска
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