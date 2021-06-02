02.06.2021 (09:00)

Около 3 тыс. специалистов выпустили учебные центры ЦВО в Поволжье и на Урале

Почти 3 тыс. младших специалистов для Вооруженных Сил РФ выпустили в мае учебные центры Центрального военного округа в Свердловской и Ульяновской областях.

Всего в системе учебных воинских частей ЦВО ведётся подготовка младших специалистов по 23 военно-учётным специальностям. Четверть из них – личный состав, проходящий службу по контракту. Причём, подготовка сержантского состава на такие воинские должности, как командир отделения, командир боевой машины, танка, начальник расчёта и так далее, осуществлялась исключительно из числа военнослужащие контрактного состава.

Процесс обучения военнослужащих проходит на самой современной тренажёрной базе. В учебный центр войск связи был поставлен самый современный комплект учебно-тренировочных средств для обучения курсантов. Заложенная в комплекс учебная программа позволяет давать знания и практические навыки военнослужащим в работе на средствах связи шести новейших типов войсковых радиостанций.

В системе подготовки механиков-водителей боевых машин пехоты в помощь руководителю занятия внедрён новейший комплект оборудования автоматизированной системы контроля и определения результатов практического вождения. Данная система напрочь исключает субъективность выводов о подготовке курсантского состава из числа механиков-водителей.

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