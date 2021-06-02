02.06.2021 (08:50)

Российские летчики в Киргизии получили новый комплекс «Электронный полигон»

Новый комплекс «Электронный полигон» для подготовки летного состава впервые поступил в объединенную российскую авиационную базу Кант в Киргизии.

Унифицированный мобильный полигонный комплекс «Электронный полигон» состоит из наземного пункта контроля и управления, подвесного контейнера с аппаратурой контроля параметров полета и передачи данных, средств связи и наблюдения, имитации огневого поражения и формирования произвольной мишенной обстановки.

Комплекс воспроизводит реальное применение различных типов вооружения при выполнении экипажами штурмовиков Су-25 тренировочных полётов на боевое применение с обеспечением расчёта координат точек попадания авиационных средств поражения, имитации их разрывов и автоматизированной оценки результатов выполнения всех фаз упражнений курса боевой подготовки.

Применение «Электронного полигона» в ходе стартовавшего 1 июня летнего периода обучения позволит более чем в три раза увеличить интенсивность полетов с боевым применением без увеличения расхода боеприпасов, обеспечит объективный контроль выполнения полетного задания, а также не даст лётному составу возможность привыкать к имеющейся на полигоне мишенной обстановке.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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