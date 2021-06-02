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02.06.2021 (08:45)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в митинге, посвященном началу нового учебного периода, в Кантемировской дивизии

На территории Кантемировской гвардейской дивизии прошел торжественный митинг, посвященный началу нового учебного периода в войсках, который открылся внесением Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени части.

На митинге присутствовал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра обороны подвел краткие итоги зимнего периода обучения и довел задачи и указания Министра обороны и начальника Генерального штаба, поставленные на летний период.

«В летнем периоде обучения необходимо продолжить выполнять указания Министра обороны и начальника Генерального штаба по изучению теории боя, организации, вооружения, боевых возможностей, приемов и способов действий в бою своих войск и вероятного противника. В подготовке личного состава особое внимание будет уделяться поддержанию боевой выучки, физической готовности и морально-психологической устойчивости военнослужащих», – сказал заместитель Министра обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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