02.06.2021 (08:35)

Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечат надежной связью занятия по боевой подготовке подразделений

Военные связисты Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), обеспечат надежной, бесперебойной связью командные пункты полигонов, расположенных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

Для построения высокоскоростных защищенных радиорелейных линий будут применены современные, автоматизированные, цифровые радиорелейные станции, а также новейшие станции, на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ-5350. Радиорелейные станции этих типов построены на новейшей элементной базе и управляются при помощи ЭВМ. Это в значительной мере сокращает время установления связи, а также обеспечивает надежное управление линиями и сетями связи.

Построенные линии связи будут использоваться для организации высокоскоростной, защищенной видео и телефонной связи командных пунктов соединений и воинских частей с командными пунктами подразделений, выполняющих мероприятия боевой подготовки на учебных полигонах.

Общая протяженность цифровых линий связи составит несколько сотен километров. Для обеспечения бесперебойной работы этих линий будет привлечено около 200 военнослужащих и 50 единиц техники различного назначения.

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