02.06.2021 (08:25)

Мотострелки ВВО в Забайкалье приняли участие в боевых стрельбах в рамках одиночной подготовки

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили первые в летнем периоде обучения боевые стрельбы в рамках одиночной подготовки военнослужащих на общевойсковом полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае. Занятия были организованы на участках стрельбы войскового стрельбища и директрисе для стрельбы из боевых машин пехоты.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие выполнили ряд огневых задач с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия. Огонь велся по мишеням, обозначающим боевую технику авиационные средства и живую силу условного противника.

Помимо этого, с личным составом подразделений состоялись занятия по метанию ручных боевых гранат. Отдельным вопросом была отработана пристрелка и приведение оружия к нормальному бою. В рамках теоретической подготовки в учебных классах прошли занятия по совершенствованию основ и правил стрельбы.

Занятия проходили под контролем комиссии штаба общевойсковой армии ВВО. К выполнению учебных задач было привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой техники и вооружения.

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