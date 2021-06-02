02.06.2021 (08:15)

В ракетном соединении Восточного военного округа проходит неделя интенсивной подготовки на полигоне в Бурятии

С военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, проходит неделя интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие на учебно-тренировочном комплексе полигона «Дивизионный» отрабатывают нормативы по специальной, технической и тактической подготовкам, а также выполняют упражнения стрельб из автоматов АК-74М в дневное и ночное время.

Целью проведения недели интенсивной боевой подготовки является повышение объема выполнения учебных задач. Основной упор сделан на развитии способностей выдерживать высокие физические нагрузки.

Учебная программа, по которой занимаются военнослужащие, отражает современные подходы к обучению личного состава и предполагает также изучение современных форм и способов ведения боевых действий в различных условиях обстановки.

В частности, одной из задач является подъем подразделений по условному сигналу «Тревога», выход в назначенный район на штатной технике ОТРК «Искандер», занятие и подготовка района для дальнейших действий.

Результатом данных недель интенсивной подготовки станут учения подразделений, на которых каждый военнослужащий получит оценку своим профессиональным навыкам.

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