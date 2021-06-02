02.06.2021 (08:00)

Митингом начали новый период обучения десантники из Ульяновска

1 июня с.г. в Ульяновском десантно-штурмовом соединении начался летний период обучения.

На плацу состоялся торжественный митинг и строевой смотр гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, который прошел под руководством командира, Героя Российской Федерации гвардии полковника Владимира Селивёрстова.

В ознаменование начала летнего периода обучения под звуки Государственного гимна Российской Федерации были подняты государственный флаг России и флаг Воздушно-десантных войск.

К десантникам обратились командование части, настоятель воинского храма Илии Пророка отец Павел и приглашённые гости.

Командир соединения гвардии полковник Владимир Селивёрстов поздравил военнослужащих с началом нового периода обучения, напомнил, что на новом этапе боевой учебы предстоит выполнить все поставленные согласно плану боевой подготовки задачи и своими успехами подтвердить статус одного из лучших соединений в Воздушно-десантных войсках.

После окончания митинга под звуки военного оркестра личный состав прошел торжественным маршем.

В мае в десантно-штурмовой бригаде подготовили материальную базу для занятий, а накануне 1 июня в соединении прошел строевой смотр и занятия по требованиям безопасности.

Главной задачей в новом периоде обучения является повышение боевой готовности и потенциала подразделений, эффективности выполнения служебно-боевых задач и выполнение каждым военнослужащим своих должностных обязанностей.

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