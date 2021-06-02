02.06.2021 (07:30)

Более 1,5 тысячи военнослужащих объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, вышли на полигоны

Для проведения практических занятий на полигонах Восточного военного округа в Бурятии, в рамках начала летнего периода обучения, задействовано порядка 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные бронетранспортеры, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2».

К занятиям по боевой подготовке привлечены военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, войска связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие будут действовать в различной тактической обстановке, взаимодействуя друг с другом, применяя опыт, ведения современных вооруженных конфликтов. Для контроля и управления войсками, подразделения связи на командных пунктах организуют помехоустойчивую, защищенную связь, используя цифровые системы, в том числе запасные каналы радиосвязи в коротковолновом диапазоне частот.

Подразделения выполнят стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники.

На заключительном этапе с личным составом будут проведен ряд тактических учений различного уровня. В ходе мероприятий боевой подготовки планируется применение беспилотных летательных аппаратов.

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