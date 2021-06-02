02.06.2021 (06:30)

Военнослужащие ТОФ приняли участие в чемпионате Владивостоке по парусному спорту

Во Владивостоке, на базе водной станции Спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА завершился четвертый этап кубка города по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял» на призы ректора Морского Государственного университета (МГУ) имени Г.И.Невельского.

В парусных гонках приняли участие пятнадцать команд, представляющих соединения и части Тихоокеанского флота, Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова (ТОВВМУ), Морской государственный университет имени Г.И.Невельского (МГУ) и Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

Состязания проходили в сложных погодных условиях при сильном ветре.

По итогам соревнований золотыми и бронзовыми призерами стали команды курсантов ТОВВМУ. Команда ВУНЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» заняла почетное второе место.

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