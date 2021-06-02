02.06.2021 (06:00)

Первые полёты совершили молодые летчики армейской авиации ВВО в новом учебном периоде

В Хабаровском крае состоялись первые полёты молодых летчиков соединения армейской авиации Восточного военного округа в летнем учебном периоде.

Полёты осуществлялись на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крупнейших в мире серийно-выпускаемых транспортных вертолетах Ми-26.

В ходе выполнения упражнений молодыми экипажами на практике были отработаны маневрирование в воздухе. посадка летательных аппаратов.

Помимо выполнения приёмов маневрирования, молодые пилоты отрабатывали вопросы аэронавигации приёмы и технику пилотирования вертолетов на различных скоростях и диапазонах высот.

Перед полётами каждый экипаж прошел тщательную теоретическую подготовку, а готовность вертолётов к вылету была проверена инженерно-техническим составом.

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