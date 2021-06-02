02.06.2021 (06:00)
Первые полёты совершили молодые летчики армейской авиации ВВО в новом учебном периоде
В Хабаровском крае состоялись первые полёты молодых летчиков соединения армейской авиации Восточного военного округа в летнем учебном периоде.
Полёты осуществлялись на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крупнейших в мире серийно-выпускаемых транспортных вертолетах Ми-26.
В ходе выполнения упражнений молодыми экипажами на практике были отработаны маневрирование в воздухе. посадка летательных аппаратов.
Помимо выполнения приёмов маневрирования, молодые пилоты отрабатывали вопросы аэронавигации приёмы и технику пилотирования вертолетов на различных скоростях и диапазонах высот.
Перед полётами каждый экипаж прошел тщательную теоретическую подготовку, а готовность вертолётов к вылету была проверена инженерно-техническим составом.
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