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02.06.2021 (05:00)

Более 130 школьников в Хабаровске стали «Юнармейцами»

На площади «Город воинской славы» в Хабаровске прошла торжественная церемония вступления молодых хабаровчан в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

В церемонии приняли участие представители военно-патриотических клубов Хабаровска, ветераны военной службы, администрация города Хабаровска и военнослужащие штаба Восточного военного округа.

Более 130 школьников в присутствии гостей церемонии и родителей произнесли слова клятвы юнармейца. После принятия присяги, начинающим путь юнармейца школьникам были вручены отличительные знаки Юнармии.

Лучшие юнармейцы и активные участники движения «Юнармия» были награждены благодарственными письмами мэра города Хабаровска и подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Юнармия
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