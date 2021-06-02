02.06.2021 (05:00)
Более 130 школьников в Хабаровске стали «Юнармейцами»
На площади «Город воинской славы» в Хабаровске прошла торжественная церемония вступления молодых хабаровчан в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.
В церемонии приняли участие представители военно-патриотических клубов Хабаровска, ветераны военной службы, администрация города Хабаровска и военнослужащие штаба Восточного военного округа.
Более 130 школьников в присутствии гостей церемонии и родителей произнесли слова клятвы юнармейца. После принятия присяги, начинающим путь юнармейца школьникам были вручены отличительные знаки Юнармии.
Лучшие юнармейцы и активные участники движения «Юнармия» были награждены благодарственными письмами мэра города Хабаровска и подарками.
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