02.06.2021 (04:00)

Масштабная акция по набору на военную службу по контракту состоится в Хабаровске

12 июня на спортивно-парковом комплексе «Стадион имени Ленина», города Хабаровска состоится масштабная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!». На площадке динамического показа гости мероприятия увидят: плац-концерт оркестра штаба Восточного военного округа, элементы рукопашного боя, выступления спортсменов СКА, показ строевой подготовки роты почетного караула, элементов рукопашного боя, танцевальные номера ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

Кроме того, будут организованы выставки вооружения, военной и специальной техник в количестве 15 единиц. Гости акции увидят бронеавтомобиль КамАЗ «Тайфун», КШМ «Тигр», УАЗ «Гусар», УАЗ «Пикап», радиостанцию на базе БТР-80, комплекс РЭБ «Красуха», мобильный комплекс разминирования, инженерно-десантный катер, патрульный автомобиль УАЗ, ЗРС С-400 «Триумф», радиолокационные станции нового поколения, РСЗО «Град», ЗИС -3, гаубицы Д-30, «Мста-Б».

Заранее будут развернуты агитационные палатки, которые предназначены для демонстрации тематических выставок: материально-технического обеспечения (форма одежды, продовольственное обеспечение), выставки Тихоокеанского флота (макеты кораблей, снаряжения), объединения ВВС и ПВО, военного образования (информационно-разъяснительная и агитационная база военных училищ).

Будет развернута экспозиции авиатехники Хабаровского регионального отделения «ДОСААФ», ретро-автомобилей Хабаровской краевой ассоциации автомобилистов, технических средств, образцов вооружения и экипировки военнослужащих.

Планируется организовать демонстрационные площадки «Юнармии». Они будут включать столы для проведения мастер-классов по сборке-разборке автоматов Калашникова.

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