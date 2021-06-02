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02.06.2021 (01:00)

В Амурском авиационном соединении состоялся митинг, посвященный началу летнего периода обучения

Сегодня в воинских частях дальней авиации в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке состоялись митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

На торжественных построениях были вынесены боевые знамёна и на ряду с государственной символикой подняты флаги воздушно-космических сил.

В летнем периоде военнослужащим соединения предстоит участие в ряде учений, в ходе которых будут отработаны практические действия комплекса мероприятий боевой подготовки, учебно-тренировочные вылеты на самолётах Ту-22м3 и Ту-95мс с практическими пусками авиационных крылатых ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Одним из основных таких мероприятий станет участие в стратегических командно-штабных учениях «Запад-2021».

После окончания митингов командирами воинских частей авиационного соединения проведены лекции на тему: «Россия в современном мире. Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического развития страны». Поставлены главные задачи.

В ходе летнего периода обучения приоритеты будут направлены на качественное повышение уровня боевой подготовки и увеличение профессиональных навыков командного, лётного и инженерно-технического состава.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Авиация
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