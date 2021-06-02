02.06.2021 (00:30)

В Международный день защиты детей в авиаполку дальней авиации провели День открытых дверей

В Амурской области в авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации проведён День открытых дверей для детей Серышевского муниципального образования.

В рамках данного мероприятия для детей организовано посещение музея Боевой славы. Офицерами – заместителями командиров по военно-политической работе поэтапно рассказан боевой путь части с наглядной демонстрацией военных экспонатов, макетов боевых действий, фотогалерей.

Далее экскурсия проследовала по стоянкам автомобильной и авиационной техники. На территории авиапарка дети посетили авиационный музей, состоящий из самолётов Ан-12, Ан-24 и разработки конструкторского бюро Владимира Мясичева самолёта М-4, а также экспонаты авиационного вооружения. После посещения музея гости проследовали к стоянкам стратегических ракетоносцев Ту-95мс, где под присмотром опытных инструкторов дети смогли прикоснуться к действующим боевым машинам.

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