02.06.2021 (03:00)

Российские миротворцы оказывают психологическую помощь жителям Нагорного Карабаха в Пункте приема граждан и по телефонам «горячей линии»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы оказывают психологическую помощь жителям Нагорного Карабаха в Пункте приема граждан и по телефонам «горячей линии»

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) продолжает работу Пункт приема граждан и телефон «горячей линии» по оказанию гуманитарной и психологической помощи, а также по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, содействии в трудоустройстве и другим проблемным вопросам.

Ежедневно за помощью в пункт приема граждан обращается около 15 человек, в том числе и по телефону «горячей линии».

Самыми острыми проблемами остаются поиск пропавших без вести, восстановление разрушенных во время обстрелов домов, возврат имущества, а также психологическая помощь беженцам и родственникам, потерявшим членов семьи.

Также офицеры Центра гуманитарного реагирования РМК регулярно проводят адресную гуманитарную помощь от лица благотворительных фондов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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