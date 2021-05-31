31.05.2021 (22:30)

В Амурском соединении дальней авиации подвели итоги за зимний период обучения 2021 года

В авиационном соединении дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2021 года.

В ходе мероприятия командиром соединения гвардии полковником Андреем Малышевым было отмечено, что весь комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированных на зимний период обучения 2021 года выполнен в полном объёме. Проведено семь командно-штабных и лётно-тактических учений, три тактико-специальных учения, а также более пятнадцати сборовых мероприятий.

Лётными экипажами соединения выполнено около 80 лётных смен, общий налёт которых составил более 2200 часов, в том числе ночью или в сложных метеорологических условиях.

Командиром соединения поставлены задачи на летний период обучения 2021 года и определена направленность боевой подготовки.

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