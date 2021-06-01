01.06.2021 (23:45)

В 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения состоялся митинг, посвящённый началу летнего периода обучения

1 июня, офицеры управления 15 армии ВКС ОсН приняли участие в митинге, посвящённом началу летнего периода обучения. Данное мероприятие состоялось на плацу Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В митинге участвовали около 300 военнослужащих. Заместитель командующего космическими войсками генерал-майор Андрей Ивашина поздравил личный состав с началом нового периода обучения и пожелал успехов в выполнении возложенных на них задач.

Помимо этого, командный состав в своих выступлениях отметил важной задачей сохранение жизни и здоровья подчиненных в осложнившейся эпидемиологической обстановке.

Торжественные построения военнослужащих состоялись сегодня во всех соединениях и воинских частях 15 армии ВКС ОсН с последующими занятиями по военно-политической подготовке на тему «Россия в современном мире. Основные направления социально-экономического, политического военного развития страны. Задачи офицерского состава на 2021 учебный год».

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