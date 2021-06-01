01.06.2021 (23:20)

На конкурсе «Авиадартс-2021» стартовал финальный этап соревнований

Во время проведения финального этапа всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» летным экипажам предстоит выполнить полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.

Конкурсанты истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации будут выполнить пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек.

Кроме этого летчикам армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 предстоит выполнять задачи тушения условного пожара, а экипажам военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 – выполнить десантирование грузов на точность приземления.

Ранее конкурсанты уже провели три летных этапа. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте.

Помимо этого, экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.

В индивидуальных зачетах летчики истребительной авиации отработали также воздушный бой, а экипажи транспортно-боевых вертолетов выполнили задачи поиска и эвакуации условного пострадавших.

Итоги всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» будут подведены 5 июня.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

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