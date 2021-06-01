01.06.2021 (23:00)

В Санкт-Петербурге лётчики ЗВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины

В Санкт-Петербурге в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя продолжают плановую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции военнослужащие отдельного вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В первую очередь вакцинацию вторым компонентом прошли военнослужащие лётного состава полка из состава дежурных экипажей полка.

В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Плановую вакцинацию продолжают военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского объединения, дислоцированных в 22-х субъектах Российской Федерации.

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