01.06.2021 (22:00)

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался летний период боевой учебы

По сложившейся традиции период летней боевой учебы в Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался с построения личного состава и выноса боевого знамени.

В приветственных словах руководство гвардейского соединения отметило, что и личный состав сделал хороший задел для того, чтобы в новом учебном периоде достичь более высоких результатов, совершенствовать свое профессиональное мастерство и боевую выучку.

«Перед вами стоит много задач, в том числе – наращивать боевую подготовку, физические навыки, выносливость, морально-психологическую устойчивость, чтобы к концу года показать хорошие результаты», - отметил в своем выступлении командир соединения гвардии полковник Денис Шишов.

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Евгений благословил военнослужащих на ратную службу.

Поздравил военнослужащих с началом летнего периода обучения председатель ДОСААФ России по Республики Бурятия Алексей Шагаев, который пожелал военнослужащим ВДВ успехов в боевой подготовке.

Летний период обучения продлится шесть месяцев. За это время, призванные в Воздушно-десантные войска весной текущего года военнослужащие, получат необходимые теоретические знания и практические навыки по различным военным дисциплинам.

Главной задачей в новом периоде обучения является повышение боевой готовности и потенциала подразделений, эффективности выполнения служебно-боевых задач, а для каждого выполнение каждым военнослужащим своих должностных обязанностей.

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