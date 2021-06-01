01.06.2021 (21:45)

Торжественный митинг прошел в учебном центра РХБЗ ВС РФ

В учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ прошли мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения 2021 года.

На базе учебного центра подготовка младших специалистов осуществляется не только для воинских частей войск радиационной, химической и биологической защиты, но и в интересах других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

С поздравительным словом для курсантов выступил начальник учебного центра полковник Дмитрий Пятойкин, подчеркнувший, что необходимость подготовки младших специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в последнее время возросла и вызвана существенными изменениями, связанными с перевооружением войск на современные образцы ВВСТ.

Представитель управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник Валерий Маров, указал, что на учебный центр возлагаются серьезные задачи по подготовке молодых специалистов РХБ защиты и выразил уверенность в том, что выпускники центра будут достойно продолжать нести традиции учебного центра на местах дальнейшего прохождения службы.

В летнем периоде обучения 2021 года планируется подготовить командиров отделений (экипажей, расчетов) и младших специалистов по 15 военно-учетным специальностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а так же военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице