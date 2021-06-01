01.06.2021 (21:30)

Камышинские гвардейцы-десантники приступили к летнему периоду обучения

1 июня с.г. в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск, дислоцирующемся в городе Камышине в Волгоградской области, состоялся торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения Воздушно-десантных войск.

После приветственного слова командира Камышинского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковника Андрей Кондрашкина состоялось награждение лучших военнослужащих по результатам итоговой проверки за предыдущий период обучения.

Отличившихся десантников поздравили командование части. Затем старший священник Никольского собора города Камышина протоирей Николай Караичев и председатель президиума Камышинского городского совета ветеранов полковник запаса Юрий Ефременко обратились к военнослужащим соединения, пожелав им успехов в боевой подготовке.

В завершение митинга под звуки военного оркестра соединения гвардейцы-десантники прошли торжественным маршем по плацу.

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