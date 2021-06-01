01.06.2021 (21:15)

В Подмосковье в соединении специального назначения Воздушно-десантных войск начался летний период боевой учебы

1 июня текущего года в отдельном гвардейском соединении специального назначения Воздушно-десантных войск прошел митинг, посвященный началу летнего периода обучения 2021 учебного года.

В митинге приняли участие командование соединения, помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоирей Александр, военнослужащие и ветераны прославленной части.

Командир соединения Герой Российской Федерации гвардии полковник Вадим Паньков и почетные гости поздравили личный состав с началом нового учебного периода и пожелали успешного выполнения всех поставленных учебно-боевых задач.

Основными целями в летнем периоде обучения станет проведение занятий по боевой подготовке совершение парашютных прыжков с применением различных парашютных систем в сложных метеорологических условиях, днем и ночью, умелое применение всех видов стрелкового вооружения, а также модернизация объектов учебно-материальной базы.

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