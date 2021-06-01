01.06.2021 (21:00)

Понтонные подразделения инженерных войск, совершающие речной переход до Волгограда, посетили Ульяновск

Сегодня в речном порту Ульяновска состоялась торжественная встреча понтонных подразделений инженерных войск ВС РФ, совершающих уникальный речной переход до Волгограда.

Понтонеров встретил сводный духовного оркестр Ульяновского территориального гарнизона, а также представители юнармейского движения, курсанты межвидового регионального учебного центра войск связи, военно-патриотических клубов и горожане.

Участники мероприятия возложили корзины цветов к памятнику речникам – защитникам речных рубежей России.

Военный комиссар Ульяновской области полковник Андрей Пожарский приветствовал военнослужащих участников речного перехода и передал понтонерам плакетку с гербом Ульяновска, которая 22 июня будет доставлена на Мамаев Курган в г. Волгограде.

Военные инженеры организовали для жителей и гостей города Ульяновск экскурсию по понтонам, продемонстрировали развернутые на них экспозиции. Офицеры инженерных войск рассказали о предназначении современных образцов инженерного вооружения и задачах, выполняемыми понтонными подразделениями инженерных войск.

Подобный речной переход проводится впервые в истории Вооружённых Сил Российской Федерации и приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем принимают участие понтонные подразделения соединений непосредственного подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов.

15 мая из Уфы по реке Кама стартовало понтонное подразделение Центрального военного округа, 22 мая по реке Ока из Мурома выдвинулись понтонные подразделения Западного военного округа и центрального подчинения. 30 мая в районе Куйбышевского Затона подразделения объединились и продолжили совместное сплав по реке Волга. 1 июня из Каменск-Шахтинска на встречу трем понтонным подразделения вверх по течению реки Волга выдвинулись военные инженеры Южного военного округа.

В переходе задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

В составе речных экспедиций в каждом понтонном подразделении включены

два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме представлены экспозиции средств инженерного вооружения, жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем по реке Волга вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» и примут участие

в мероприятиях посвященных Дню Памяти и Скорби.

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