01.06.2021 (22:30)
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра обороны и поддержки ВС Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем Министра обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
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