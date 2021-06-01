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01.06.2021 (22:30)

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра обороны и поддержки ВС Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем Министра обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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