Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.06.2021 (20:55)

Офицер филиала военной академии РВСН завоевал серебро на чемпионате Европы по гиревому спорту

Курсовой офицер и преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, серебряный призер  чемпионата мира, чемпион  России, 10-кратный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации мастер спорта международного класса капитан Дмитрий Турищев завоевал серебро на чемпионате Европы по гиревому спорту.

Чемпионат Европы, в котором приняли участие 300 именитых спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии, прошел в Казани (Республика Татарстан).

На чемпионате Европы капитан Турищев выступил в весовой категории свыше 95 кг.

Впервые чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации офицер-ракетчик стал в 2014 году.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false