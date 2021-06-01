01.06.2021 (20:55)

Офицер филиала военной академии РВСН завоевал серебро на чемпионате Европы по гиревому спорту

Курсовой офицер и преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, серебряный призер чемпионата мира, чемпион России, 10-кратный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации мастер спорта международного класса капитан Дмитрий Турищев завоевал серебро на чемпионате Европы по гиревому спорту.

Чемпионат Европы, в котором приняли участие 300 именитых спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии, прошел в Казани (Республика Татарстан).

На чемпионате Европы капитан Турищев выступил в весовой категории свыше 95 кг.

Впервые чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации офицер-ракетчик стал в 2014 году.

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