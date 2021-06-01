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01.06.2021 (20:50)

В 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны начался летний период обучения

Сегодня в 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) начался летний период обучения. В объединении, соединениях и воинских частях прошли торжественные митинги и мероприятия, посвященные этому событию.

В летнем периоде обучения 1 армия противовоздушной и противоракетной обороны примет участие во множестве мероприятий боевой подготовки, тактических учениях с боевой стрельбой и других плановых мероприятиях. Главной задачей является охрана воздушного пространства над Москвой, а также ее совершенствование и поддержание на высоком уровне.

Наиболее масштабным мероприятием в летнем периоде обучения, станет совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021».

Помимо этого, командный состав обратил внимание на сохранение жизни и здоровья в осложнившейся эпидемиологической обстановке. Торжественные построения военнослужащих состоялись сегодня во всех соединениях и воинских частях с последующими показными занятиями.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
ПВО , ПРО
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