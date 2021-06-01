01.06.2021 (20:40)

Атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте

Сегодня в пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М».

На пирсе подводников встречали начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования Краснознамённых подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Заозерск.

По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Александра Бекетова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

От имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева с прибытием в пункт постоянного базирования экипаж корабля поздравил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев. Он выразил уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Казань» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России и отметил, что это уже второй корабль четвертого поколения в составе соединения».

7 мая в Северодвинске под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова на предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России атомного подводного крейсера «Казань». Подводный крейсер «Казань» зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск». Командует первым экипажем атомной подводной лодки «Казань» капитан 1 ранга Александр Бекетов, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле. До назначения командиром «Казани» он был старшим помощником командира на АПЛ «Северодвинск» и имеет большой опыт эксплуатации кораблей данного проекта.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. «Казань» - головная подводная лодка данного проекта была заложена на ОАО «ПО «Севмаш» в городе Северодвинске 24июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года.

«Казань» — это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень». «Ясень» - класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели, как на земле, так и на воде, и под водой.

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