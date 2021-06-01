01.06.2021 (20:30)

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко состоялся большой праздник, посвящённый Дню защиты детей

В ГВКГ им. Н.Н.Бурденко состоялся большой праздник, посвящённый Дню защиты детей.

Детям сотрудников госпиталя, принявшим участие в конкурсе детского рисунка, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне, были вручены дипломы и подарки.

Затем перед собравшимися выступил творческий коллектив «Юные александровцы» под управлением Александра Гилёва. Танцы, песни, музыка в исполнении юных артистов по-настоящему захватили и восхитили зал, в котором собрались сотрудники госпиталя, военнослужащие, ветераны военной службы, находящиеся на лечении. Искренность, душевная чистота, задор и темперамент не оставили никого равнодушными, вызвали бурю положительных эмоций, восторг и радость.

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