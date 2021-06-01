01.06.2021 (20:25)
В Нижнем Новгороде разведчики танковой армии ЗВО в День защиты детей организовали показательные выступления
Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Нижегородской области, в рамках празднования Дня защиты детей организовали показательные выступления.
Военнослужащие разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотных летательных комплексов, средств имитации.
Кроме того, они совместно с подразделением МЧС по Нижнему Новгороду продемонстрировали экипировку и снаряжение современного военнослужащего, вооружение и военную технику, и комплексы связи разведки.
Завершились праздничные мероприятия военизированной эстафетой и угощением гостей солдатской кашей.
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