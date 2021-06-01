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01.06.2021 (20:25)

В Нижнем Новгороде разведчики танковой армии ЗВО в День защиты детей организовали показательные выступления

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Нижегородской области, в рамках празднования Дня защиты детей организовали показательные выступления.

Военнослужащие разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотных летательных комплексов, средств имитации.

Кроме того, они совместно с подразделением МЧС по Нижнему Новгороду продемонстрировали экипировку и снаряжение современного военнослужащего, вооружение и военную технику, и комплексы связи разведки.

Завершились праздничные мероприятия военизированной эстафетой и угощением гостей солдатской кашей.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Разведывательные подразделения
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