01.06.2021 (20:20)

Расчеты ЗРК «Бук» танковой армии ЗВО прошли вакцинацию от COVID-19 в Смоленской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» танковой армии Западного военного округа завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Смоленской области.

Более 1 тыс. военнослужащих были привиты первым и вторым компонентом. Препарат был поставлен военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединения.

Вакцинация проводилась добровольно. К ней допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения дозы не имеют симптомов простудных заболеваний. Перед вакцинированием с военнослужащими проводилась беседа с доведением до них информации о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

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